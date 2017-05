Acusado de abusar de filha é condenado a 2 mil chibatadas

O Tribunal de Sanções de Riad (Arábia Saudita) puniu neste domingo (7) com 2 mil chibatadas e 20 anos de prisão um homem acusado de “abusar sexualmente de sua filha por vários anos”.

Meios de comunicação do país informaram que a filha tinha denunciado o progenitor ao Comitê para a Promoção da Virtude e a Prevenção do Vício (CPVPV) porque ele “abusava sexualmente dela desde que era criança”.

A sentença determinou que as chibatadas sejam divididas em 40 vezes. O homem ficará proibido de se encontrar sozinho com a filha ou morar com ela, mas poderá visitá-la.

Segundo a ONG Associação para o Desenvolvimento Familiar na Arábia Saudita, em 2012, 22% dos menores de idade foram alvo de algum tipo de assédio.

Fonte: Terra