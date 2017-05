Vereador é baleado quando chegava em casa com a família durante assalto

João Paulo chegava em casa quando foi abordado pelos assaltantes. Crime ocorreu na noite desta sexta-feira (5) na Vila do V, em Porto Acre.

O vereador João Paulo Guimarães foi baleado durante um assalto na noite desta sexta-feira (5). O crime ocorreu quando Guimarães chegava na casa dele com a família, na Vila do V, zona rural do município de Porto Acre. Os assaltantes levaram celulares e a carteira do parlamentar.

Grávida de quatro meses, a mulher de Guimarães, Mayra Cristina, esteve na manhã deste sábado (6) no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) para visitar o marido internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

“Estavámos chegando em casa da Vila do Incra. Eu não vi nada porque entrei primeiro na casa para ir ao banheiro. Ficou para entrar com o carro ele, a mãe dele e minha filha de seis anos. Quando entrou na garagem, minha sogra foi fechar o portão e tinha um cara lá e outro ficou do lado de fora. Pediam dinheiro”, conta.

Ainda de acordo com a mulher, o suspeito que entrou na casa estava com um revólver apontado para a mãe do vereador. Já o segundo assaltante, estava com uma arma maior do lado de fora da casa. Mayra explica que o marido em nenhum momento falou com o suspeito, mas sim a sogra.

“Minha sogra falou para ele entregar tudo, ele não falou nada. Ela dizia ‘meu filho nós não temos dinheiro’. Ele apontava a arma para a cara da minha sogra, virou e atirou no meu marido. Sem reação nenhuma. Minha filha estava dentro do carro. A bala atravessou a barriga dele e saiu do outro lado”, detalha.

Os dois assaltantes fugiram a pé da casa, segundo Mayra. O parlamentar foi socorrido e encaminhado para Rio Branco pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). No Huerb, Guimarães foi operado e está na UTI.

“Levaram a carteira com o cartões de crédito, documento do carro. Não tinha dinheiro. Era o que estava nas mãos dele. Ele está consciente, mas evitei que conversasse. Tiveram que tirar pedaços do intestino, do estômago e do fígado”, finaliza. Fonte: G1