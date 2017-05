Justiça suspende processo de exoneração de servidores no interior do Acre

A Justiça do Acre, em decisão liminar, determinou que a Prefeitura de Senador Guiomard, cidade distante 24 km da capital Rio Branco, suspendesse os processos administrativos de exoneração de nove servidores públicos do quadro efetivo. As sentenças foram publicadas no Diário da Justiça da última terça-feira (2).

Os trabalhadores, de acordo com as publicações, foram aprovados em concurso público no ano de 2015. No entanto, foram surpreendidos com as notificações dos processos administrativos que visavam exonerá-los dos cargos, mediante um suposto acórdão do Tribunal de Contas do Estado (TCE) que apontava que a prefeitura havia estourado o limite de gastos com pessoal.