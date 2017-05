Grupo faz rifa em busca de recursos para criança com doença rara no interior do Acre

Isaque, de 6 anos, foi diagnosticado com xerodema pigmentoso (Foto: Maria Silva/Arquivo pessoal)

A médica Fernanda Vendette, que acompanha o caso de Isaque, explica que a doença é genética, causada geralmente quando os pais são consanguíneos. A criança nasce com manchas no corpo e cada uma tem a tendência de se tornar um câncer de pele. “Com o sol, existem 10 mil vezes mais chances de dar câncer do que em pessoas normais”, diz.

Como a família de Isaque não sabia a respeito do diagnóstico, ele acabou sendo exposto à luz solar desde muito cedo. “Onde tinha mancha foi virando câncer, então, desde pequeno, nós tiramos. E é só com cirurgia que vai curando as lesões, mas logo aparecem outras. É um tratamento para vida inteira”, acrescenta a médica.

Rifa

Para ajudar com aos gastos, a rifa tem sido promovida por alguns integrantes do Encontro de Casais com Cristo (ECC) da Catedral Nossa Senhora de Nazaré, em Rio Branco. Serão sorteados diversos prêmios, como micro system, cesta de produtos de beleza, três cestas básicas, um liquidificador, uma bicicleta e uma parafusadeira.