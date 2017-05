Em Rio Branco, corpo é encontrado com perfurações de arma de branca na rodovia AC-40

O corpo de um homem foi encontrado na manhã deste sábado (6) por populares no Ramal Bom Jesus, rodovia AC-40, em Rio Branco. A Polícia Militar do Acre (PM-AC) informou que a vítima tinha vários ferimentos de arma branca pelo corpo e estava sem documentos de idenficação.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) esteve no local e recolheu o corpo. Policiais do 2º Batalhão da Polícia Militar do Acre (2ºBPM) foi acionada por volta das 7h deste sábado para atender a ocorrência.

Ainda segundo a PM-AC, o homem estava com quatro perfurações na região do tórax, um corte no crânio e outro na garganta. Um pacote pequeno com droga, aparentemente cocaína, foi encontrado ao lado do cadáver.

Fonte: G1