Tempo abre, mas há possibilidade de chuvas no Acre nesta sexta-feira (5)

O tempo em quase todo o Acre deve abrir nesta sexta-feira (5), segundo a Divisão de Meteorologia e Climatologia do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam). Em Rio Branco e demais cidades da Região Leste do estado a previsão é de céu variando de claro a parcialmente nublado. Enquanto no restante do estado o céu fica entre parcialmente nublado e nublado. Em todo o estado há possibilidade de chuvas rápidas em áreas isoladas a partir da tarde.