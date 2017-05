Saúde busca parentes de idoso que morreu em hospital de Rio Branco

A Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) busca parentes do idoso Oderno do Nascimento Rodrigues, de 73 anos. O idoso deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), localizada na região do Segundo Distrito da capital, na quinta-feira (4) e foi encaminhado para o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), onde morreu de um acidente vascular cerebral (AVC).