rio é preso em flagrante e confessa ter matado autônomo no Bujari

Um dos suspeitos disse que vítima teria estuprado a mãe de um irmão dele. Trio foi preso nesta quinta-feira (4), na Rua Projetada N.

A Polícia Civil prendeu três homens em flagrante pela morte do autônomo Valdecir Oliveira do Nascimento, de 48 anos. O homem teve a casa invadida e foi morto com um tiro no rosto nesta quinta-feira (4). O crime ocorreu no município de Bujari, interior do Acre.

Adaís Evangelista Gonçalves, Rodrigo Barros da Silva, ambos de 27 anos e Anderson Conceição Araújo, de 28, conhecido como ‘Mutante’, foram presos em uma casa Rua Projetada N, também em Bujari. No local, a polícia encontrou, escondida em um matagal no quintal, a arma do crime. O trio foi encaminhado para a Delegacia da 4ª Regional, em Rio Branco, onde confessou.

Ao G1, Gonçalves alegou que matou o autônomo porque ele estuprou a mãe de um irmão dele em duas ocasiões. O suspeito disse ainda que Silva e Araújo mostraram o local onde a vítima morava, mas fez o “serviço” sozinho. Todos disseram que tinham passagem por roubo. O delegado responsável pelas investigações, Pedro Resende, contou que a vítima não possuía ficha criminal.

“Não fiz por vingança, fiz porque estuprador tem que se exterminado. Se ele fez isso com uma mulher pode fazer com uma criança, pode fazer com qualquer pessoa. Eu não tinha passagem por outros crimes, me acusaram de porte ilegal de arma e de estar com uma sacola de drogas”, contou.

Polícia encontrou arma do crime escondida em matagal no quintal da casa onde trio foi preso (Foto: Quésia Melo/G1) Conforme o delegado, desde o registro do crime uma equipe de policiais iniciou as buscas no município. Ainda na manhã desta quinta (4), os agentes receberam a informação de que Araújo teria participação no caso. Na casa de Araújo a polícia encontrou os outros dois suspeitos que foram reconhecidos por testemunhas. “Após serem reconhecidos foram encaminhados para a delegacia. Depois disso retornamos na casa, fizemos uma busca e encontramos a arma do crime escondida em um mato no quintal. Quando foram interrogados eles não confessaram o crime, mas em seguida, ainda na delegacia, confessaram para a equipe de reportagem”, relata. Os suspeitos devem ser encaminhados para o presídio Francisco D’Oliveira Conde, em Rio Branco. A Polícia Civil não acredita que hajam mais pessoas envolvidas no crime. Fonte: G1