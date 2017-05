Quadrilha é detida durante reunião para planejar roubos em Brasileia

ma quadrilha foi presa na noite de quinta-feira (4) durante uma reunião em que planejava roubos no município de Brasileia, interior do Acre. De acordo com a Polícia Civil, Artur Rodrigues, de 24 anos, Raimundo de Castro Oliveira e Carlos Antônio Cavalcante Alves, ambos de 18 anos, e Mizael de Souza Pinheiro, de 20, fazem parte de uma organização criminosa e foram presos em uma casa no bairro Leonardo Barbosa.