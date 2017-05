Prédio do Ministério Público tem princípio de incêndio em Rio Branco

O prédio do Ministério Público do Acre (MP-AC), na Avenida Marechal Deodoro, em Rio Branco, teve um princípio de incêndio na tarde desta quinta-feira (4). A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros, que foi acionado para atender a ocorrência.

Ao G1 , a assessoria de comunicação do MP-AC informou que o início de incêndio ocorreu na parte superior do prédio, que está em reforma, e teria sido causado por um curto-circuito. O órgão acrescentou que a situação foi rapidamente contornada e que ninguém se machucou.

Os bombeiros, que foram chamados via Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), informaram que a origem do fogo se deu no momento em que um prestador de serviço realizava o manuseio de uma máquina de solda.

Fonte: G1