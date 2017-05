Policial reage a assalto e mata criminoso em avenida de Rio Branco

Um policial reagiu a uma tentativa de assalto na noite de quinta-feira (4) e matou um dos assaltantes. O caso ocorreu na Avenida Ceará, em Rio Branco, uma das principais da capital. Diego Pinheiro de Mesquita, de 28 anos, morreu no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) e o comparsa dele fugiu.

Lopes comentou ainda que as investigações já iniciaram para identificar e prender o segundo suspeito. “Estamos realizando diligências. As equipes de investigação estão nas ruas no sentido de identificar o segundo assaltantes”, finalizou.

Fonte: G1