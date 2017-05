Mais de 13,2 mil inscritos devem fazer concurso da Polícia Civil neste domingo (7) no Acre

Cargo mais concorrido é o de agente de Polícia Civil, com pouco mais de 52 candidatos por vaga. Os salários vão de R$ 3.007,78 a R$ 15.378,00.

Mais de 13,2 mil inscritos devem fazer o concurso público da Polícia Civil do Acre neste domingo (7), segundo dados do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento (Ibade), organizador do certame. Nesta primeira fase, serão realizadas as provas objetiva, discursiva e de títulos, segundo o edital, nas cidades de Brasiléia, Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Sena Madureira e Tarauacá.

Ao todo, são 250 vagas, sendo 176 para o cargo de agente de Polícia Civil, 20 para auxiliar de necropsia, 18 para o cargo de delegado e outras 36 vagas para escrivão. Todos os cargos são para o nível superior, sendo que para delegado, o candidato deve ser formado no curso de direito e ter no mínimo três anos de atividade jurídica ou policial.

Segundo o instituto, o cargo mais concorrido é o de agente de Polícia Civil, com 9.202 inscritos, ficando uma média de pouco mais de 52 candidatos por vaga. Para o cargo de auxiliar de necropsia, são 1.042 inscritos. Além disso, 1.872 candidatos se inscreveram para o cargo de delegado e outros 1.163 para escrivão.

A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será realizada no turno da manhã com duração de cinco horas. Os portões estarão abertos às 6h30 e serão fechados às 7h30. Já a prova discursiva, com duração de três horas, será aplicada ainda na tarde de domingo (7). Os portões estarão abertos às 13h50 e serão fechados às 14h50.

Ainda conforme o edital, somente será corrigida a prova discursiva dos candidatos aprovados na prova objetiva dentro do quantitativo de 10 vezes o número de vagas para o cargo.

O concurso será realizado em três fases de caráter eliminatório e/ou classificatório. Na primeira, serão realizadas as provas objetivas, discursivas e de títulos. Na segunda fase, serão realizadas as provas de aptidão física, exame psicotécnico, prova prática de digitação, exame médico e toxicológico e investigação criminal e social. Na última fase será realizado o curso de formação.

As etapas da primeira fase serão realizadas, simultaneamente, nas cidades de Brasiléia, Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Sena Madureira e Tarauacá. As demais fases serão realizadas somente em Rio Branco, exceto a prova de aptidão física que poderá ser feita nos municípios de Rio Branco e Cruzeiro do Sul.