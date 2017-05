Banda Os Descordantes divulga novo single e vai lançar segundo álbum no AC

‘Simplesmente’ foi lançada na terça-feira (2) no canal da banda. Segundo CD, Quietude’, deve ser lançado em 16 de maio.

Com quase duas mil visualizações no canal da banda, Os Descordantes lançaram, na última terça-feira (2), o single do novo CD da banda. Com sete anos de carreira, “Quietude” é o segundo disco do grupo e o hit escolhido pelos artistas foi a música “Simplesmente”, dos compositores João Vasconcelos e Bruno Souto.

A diferença entre o primeiro e o segundo CD, de acordo com o vocalista da banda, Diego Mello, é que todos os integrantes se reuniram em um sítio em Senador Guiomard, interior do Acre, para a produção do novo álbum.

O grupo é formado pelo baterista George Naylor; o tecladista Heriko Rocha e Saulo Melo no baixo, além de Diego no vocal. O novo álbum conta com 11 músicas.

“Duas são regravações: ‘Simplesmente’, do Volver, e ‘Levante’, que já foi gravada pela banda Filomedusa. O legal é que os compositores dessas músicas estavam envolvidos no nosso disco”, explica Mello.

A canção de Filomedusa, regravada pelo grupo, foi composta pelo cantor Diogo Soares e Saulo Melo. Os fãs da banda acreana vão poder curtir todas as músicas a partir do dia 16 de maio, quando deve ocorrer o lançamento do segundo disco. Um show também deve ser realizado ainda este mês para marcar o novo trabalho.

“Esse novo single [Simplesmente] foi um presente que o João deu pra gente. Essa música não estava no repertório do disco, era outra, mas eu não estava satisfeito com ela. Daí o João chegou e sugeriu gravarmos ‘Simplesmente’, que eu adoro, que ele adora e que foi um presente. Achei a ideia maravilhosa porque sou apaixonado por essa música. Deu muito certo”, destaca.

Na nova versão acreana, o single ganhou também novo arranjo proposto pelo produtor e compositor.

‘Mais maduro’

Para o segundo CD da banda, Mello promete um trabalho mais maduro e mais ‘a cara’ da banda. Segundo ele, a principal diferença entre o primeiro e o segundo álbum é o envolvimento maior dos integrantes, principalmente, na composição das músicas.

“A principal diferença é que o primeiro disco foi feito só por mim, as composições são quase todas minhas. Tem duas parcerias só. Esse tem oito compositores envolvidos. Tem uma música minha com Daniel Groove, que inclusive, canta comigo no CD e tem músicas só do Saulo. Ele participou mais ativamente como compositor”, explica.

Toda a produção do novo álbum foi feita em um sítio do interior do Acre. “A gente foi junto pra chácara e criamos o CD junto, então, é mais a cara da banda da forma que ela se encontra hoje”, finaliza.

O novo single pode ser acessado através do canal da no Youtube ou até pela página da banda no Facebook.