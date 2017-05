Adolescente foi morto a tiros por defender cachorro de pedrada, diz polícia

Uma discussão após ter defendido o cachorro pode ter motivado o homicídio do jovem Francisco Aldo Miranda, de 17 anos, morto a tiros enquanto fazia trabalho de aula na casa de um vizinho em Cruzeiro do Sul. O crime ocorreu na quarta-feira (3) e teria sido motivado após um dos suspeitos tentar agredir o cachorro da vítima, segundo a polícia.

Ventura diz ainda que foram identificados dois menores como os possíveis autores do crime. A dupla é moradora do bairro Formoso, mesmo local onde o jovem foi morto.

Entenda o caso

O jovem de 17 anos foi morto no bairro do Formoso na quarta-feira (3). Segundo a família, ele já estava sendo ameaçado há dias. Dois suspeitos chegaram a pé e efetuaram os disparos contra a vítima, que fazia um trabalho escolar. Ele morreu no quintal da casa do vizinho.

Fonte: G1