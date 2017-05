Terremoto no Peru de magnitude 5,3 é sentido em cidades do Acre

Um tremor de terra de 5,3 graus na escala Richter atingiu cidades do Acre na noite desta quarta-feira (4), informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). A profundidade do abalo foi de 149.3 km e pôde ser sentido nas cidades de Cruzeiro do Sul e Marechal Thaumaturgo, no interior do Acre. Há relatos também que moradores de Guajará, no Amazonas, também sentiram o fenômeno.