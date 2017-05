Quase 90% dos rio-branquenses devem presentear neste Dia das Mães

Pelo menos 87% dos rio-branquenses devem presentear no Dia Das Mães, celebrado no domingo, 14, segundo pesquisa realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre (Fecomércio/AC), por meio do Instituto Fecomércio de Pesquisas Empresariais do Acre (Ifepac). Dentre os produtos escolhidos, os preferidos são roupas (26%), perfumes (14%) e calçados (13%). O estudo foi realizado entre os últimos dias 24 e 28 de abril junto a 400 consumidores.

O shopping center é apontando como principal local de compras (53%), enquanto estabelecimentos comerciais no centro da cidade ficam em segundo lugar (30%). O estudo abordou, também, o valor médio de gasto, de modo que se verificou que, para o Dia das Mães, o rio-branquense deve gastar entre R$ 50 e R$ 100 (40%) e R$ 100 e R$ 200 (27%). Valores superiores somam a intenção de 30%.

Quanto à forma de pagamento, 65% dos clientes preferem a modalidade “à vista”, enquanto 35% devem optar por parcelas. Da população com intenção de pagamentos “à vista”, 80% devem realizar transações com “dinheiro em espécie”, seguidos de 13% com o cartão de crédito e 7% através do cartão de débito.

Da parcela de 35% da população com intenção de realizar pagamentos parcelados, 60% vão se utilizar do limite do cartão de crédito e, 21%, do carnê de loja. Além disso, para 19% da população, a expectativa de gastos de consumo para o Dia das Mães deve ser maior que as vistas em 2016.

A pesquisa destacou ainda 63% dos consumidores, que declinaram da resposta quanto a essa expectativa e, segundo o estudo, pelo menos 47% admitem preocupações com excessos de dívidas decorrentes. atribuna