Polícia invade campo e prende jogador durante partida no RS

Um jogador de futebol da Sapucaiense, de Sapucaia do Sul (RS), foi preso na tarde desta quarta-feira (3) durante uma partida da segunda divisão do Campeonato Gaúcho. O atacante reserva Marlon Natanael, 21 anos, foi abordado pelas autoridades após 15 minutos de jogo, no Estádio Arthur Mesquita Dias.

O delegado da 2ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre, Cesar Carrion, afirmou que o jogador tem quatro mandados de prisão preventiva em aberto. Um deles por participar do sequestro de uma mulher que saía do shopping Bourbon Ipiranga, em outubro do ano passado, para realizar saques.

O jogador chegou à delegacia em Porto Alegre para prestar depoimento por volta das 16h. “Eu sou jogador de futebol, eu nego tudo, sou jogador de futebol”, afirmou, quando questionado por jornalistas sobre o crime.

A Polícia Civil deve indiciar o jogador por receptação, sequestro relâmpago e extorsão mediante sequestro. (ANSA)