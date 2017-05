Nova fase da Lava-Jato cumpre mandados de prisão

Empresas e seus respectivos sócios são alvo de investigações pela Polícia Federal (PF), que colocou agentes nas ruas, nesta quinta-feira (4/5), para cumprir mandados judiciais na 40ª fase da Operação Lava-Jato. Segundo a PF, a Operação Asfixia prendeu preventivamente duas pessoas. Outras duas foram presas em caráter temporário. No total, são 25 ordens judiciais cumpridas, que incluem também cinco mandados de condução coercitiva, quando a pessoa é levada à força para prestar depoimento, e 16 de busca e apreensão.

As ações da Lava-Jato foram realizadas, de acordo com a PF, nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. A investigação da Asfixia mira empresas e respectivos sócios na operacionalização de esquema de repasses ilegais de empreiteiras para funcionários da Petrobras por meio da obtenção de contratos da empresa.

A 40ª fase da Lava-Jato recebe o nome “Asfixia” em uma referência à tentativa de cessar fraudes e desvios de recursos públicos na Petrobras que seriam destinados à produção, distribuição e comercialização de gás combustível. “Os investigados responderão pela prática dos crimes de corrupção, fraude em licitações, evasão de divisas, lavagem de dinheiro dentre outros”, afirmou a Polícia Federal em nota.

Os presos devem ser levados para a Superintendência da Polícia Federal em Curitiba quando autorizados pelo juízo competente.

Paralelo

A fase anterior da Lava-Jato, batizada de Paralelo, apurou a atuação de operadores no mercado financeiro em benefício de investigados no âmbito da Lava-Jato. Na ação, foi preso Roberto Gonçalves, que é ex-gerente executivo da Petrobras e sucedeu Pedro Barusco.

Veja a lista de mandados na Operação Asfixia

Belo Horizonte (MG)

3 mandados de busca e apreensão

2 mandados de condução coercitiva

São Paulo (SP)

4 mandados de busca e apreensão

1 mandado de condução coercitiva

Rio de Janeiro (RJ)

7 mandados de busca e apreensão

2 mandados de prisão preventiva

2 mandados de prisão temporária

1 mandado de condução coercitiva

Niterói (RJ)

1 mandado de busca e apreensão

1 mandado de condução coercitiva

Duque de Caxias (RJ)

1 mandado de busca e apreensão