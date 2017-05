Mulher morre dentro do quarto de motel na capital

Uma senhora de 57 anos, de iniciais M.R.V, morreu em um motel da cidade, no final da tarde de ontem. O Serviço Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para tentar resgatar a mulher, mas ela não resistiu.

Segundo o próprio Samu, a chamada foi feita pelo esposo, que foi encontrado em estado de choque. Para agilizar o atendimento, a viatura 08 foi enviada por estar mais próxima da ocorrência, constatando que a mulher estava sem respirar, com isso foi iniciada massagem cardíaca manual e em seguida a viatura 01 chegou para tentar uma reanimação por meio do desfibrilador, não obtendo resultado.

Depois que foi constatada a morte da senhora, o Instituto Médico Legal (IML) foi chamado para realizar o recolhimento do corpo. Viaturas das Polícias Militar e Civil também foram ao local para iniciar uma investigação.

Com a movimentação, a gerência do motel fechou os portões para evitar o acesso de curiosos.

Policiais da Delegacia de Homicídios estiveram no local e afirmaram que só se pronunciariam hoje, depois de realizado todo o levantamento de informações.

Os servidores do Samu informaram que o casal estava desde às 14 horas no motel e que por volta das 17 horas é que houve o contato com a administração do estabelecimento, informando o que estava acontecendo dentro do quarto. atribuna