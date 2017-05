Modelo faz foto nua em lugar sagrado e polemiza

Jaylene Cook, que se autoproclama como modelo da revista Playboy, foi alvo de polêmica nessa quarta-feira (3) após tirar uma fotografia nua no topo do monte Taranaki, na Nova Zelândia, considerado um lugar sagrado pelos membros da comunidade Maori.

A imagem foi publicada no perfil do Instagram da moça, que conta com cerca de 300 mil seguidores. “É de longe o mais díficil que fiz até hoje. Mentalmente e fisicamente”, escreveu a modelo na legenda da foto.

“A subida me mudou para sempre. Provei o quanto consigo me esforçar e estou verdadeiramente orgulhosa do que alcancei”, acrescentou Cook, que conseguiu caçar mais de 11 mil curtidas na publicação.