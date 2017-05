Jorge Viana comemora expansão da internet no Acre

O senador Jorge Viana anunciou, em pronunciamento nesta quinta-feira, 4, a concretização de um termo de cooperação entre a Fundação Telefônica e a Vivo, a maior empresa de telefonia celular e de internet banda larga do estado, o prefeito de Rio Branco, Marcos Alexandre, e o governador do Acre, Tião Viana, para elevar a qualidade do acesso à internet. O termo deve ser oficialmente firmado nos próximos dias.

Segundo o senador, serão investidos R$ 12 milhões na melhoria da infraestrutura, como a rede de fibra ótica, o que permitirá a chegada do sinal 4G a celulares de mais quatro municípios, alem de Rio Branco e Cruzeiro do Sul; e do sinal 3G a 11 municípios, como Feijó, Sena Madureira, Itamaracá e Epitaciolândia, entre outros. A capacidade de transmissão nos novos municípios com 4G deverá saltar de 30 MB para 300MB, explicou ainda.

O impulso na qualidade da banda larga vai permitir, por exemplo, a concretização de ações junto ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) para estimular a criação de empresas de jovens empreendedores, a conexão das escolas e a informatização de estabelecimentos e equipamentos públicos como postos de saúde, ressaltou o senador. Viana celebrou o que considera resultado de gestões de seu gabinete em prol desta agenda. “Isso é uma conquista fundamental, será resultado do investimento de R$ 12 milhões que, certamente, vai ter participação do prefeito Marcos Alexandre, que está ampliando e fazendo investimento em fibra ótica, o governador Tião Viana também está fazendo investimentos nessa área. Acho que com isso, vamos fazer com que outras operadoras possam dar um melhor tratamento, operar nos municípios com mais qualidade, mais velocidade e fazendo com que o cidadão acriano possa ser tratado com a atenção e o respeito devido”, declarou. atribuna