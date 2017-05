Homem morre após dar entrada em hospital do interior do AC com fratura no pescoço

Antônio Medeiros do Nascimento, de 49 anos, morreu na noite desta quarta-feira (3) na Vila Campinas, município de Plácido de Castro, interior do Acre. Testemunhas informaram à Polícia Civil que Nascimento se desentendeu com um amigo, levou dois murros no rosto e caiu no chão. A vítima chegou a ser socorrida, foi encaminhada para o hospital local e morreu devido uma fratura no pescoço.