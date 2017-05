Guerra de facções causa 70% dos homicídios no Estado

Dos 171 homicídios registrados nos quatro primeiros meses do ano, 112 foram classificados pelo setor de segurança como execuções por causa da guerra entre facções criminosas no Acre, 14 ocorreram em confronto com a polícia, também ligados à estrutura das facções e outros 25 tiveram causas diversas, não relacionadas com o crime organizado. Dessa forma, 70% das mortes foram causadas pela guerra pelo controle do tráfico e do território pelos bandos organizados, 8% em confronto de bandidos com a polícia e 22% por causas diversas, segundo levantamento da área de Segurança Pública divulgado esta manhã.

O mês com maior número de ocorrências foi março, com 47 mortes, sendo 42 execuções e uma em confronto com policiais. Em abril, a redução foi grande, com 33 homicídios, sendo 29 execuções e uma morte em confronto, mostrando o resultado da ação de saturação do policiamento e das investigações criminais. atribuna