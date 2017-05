Governo entrega mais de R$ 2 milhões em transporte para o ensino rural no Acre

Para fortalecer ainda mais a promoção do ensino nas comunidades rurais do Acre, o governador Tião Viana, juntamente com a equipe da Secretaria de Estado de Educação (SEE), entregou na manhã desta quinta-feira, 4, mais de R$ 2 milhões em veículos e equipamentos para fortalecer o ensino rural nos 22 municípios do estado. Ao todo, foram 41 itens entregues, entre carros, barcos, quadriciclos e motocicletas.

“Esses investimentos representam uma ferramenta de homenagem aos educadores do Acre. É a dignidade sendo construída. Já são mais de R$ 50 milhões em investimentos na educação neste período”, destacou Tião Viana.

“Parabéns ao governo, que tem o compromisso de fazer acontecer e investe com recurso próprio na educação. E ainda vão chegar mais veículos para serem entregues. Estes transportes representam cidadania e fortalecimento da educação”, destacou a vice-governadora Nazareth Araújo.

O secretário de Estado de Educação e Esporte (SEE), Marco Brandão, destacou que o governo está investindo na esperança de um momento único para a educação e para o povo do Acre. “Esses equipamentos são ferramentas que permitirão que nossas equipes cheguem aos mais diferentes locais do Acre, levando a possibilidade de desenvolvimento para as pessoas”, disse.

Ensino rural fortalecido

Representando os professores que atuam no interior do estado, o coordenador do Ensino Rural SEE, Ricardo Oliveira, parabenizou e agradeceu ao governo em nome de todos.

“A palavra de ordem da nossa equipe de professores é gratidão ao governo, por todo o empenho em fortalecer o ensino nos 22 municípios do Acre. Hoje estão sendo entregues 41 equipamentos orçados em mais de dois milhões de reais, para subsidiar nossas ações pedagógicas e administrativas em todas as escolas rurais, tanto as ribeirinhas quanto as situadas às margens de ramais e BR”, destacou o coordenador.

Representando os parlamentares presentes no ato de entrega, a deputada estadual Leila Galvão parabenizou Tião Viana por tratar a educação como meta prioritária no governo.

“É notório que a educação é prioritária neste governo. A gente percebe quando os indicadores são exibidos. Esses investimentos serão a motivação para que os profissionais continuem promovendo a educação no estado”, afirmou a parlamentar. atribuna