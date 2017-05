Fla e Galo encaminham vaga nas oitavas da Liberta

A rodada desta quarta-feira (3) foi de muita emoção para os times brasileiros que disputam a Libertadores. O Flamengo, por exemplo, conseguiu vencer a Universidad Católica, no Maracanã, em um jogo difícil e tenso. O rubro-negro pressionou, conseguiu fechar a partida em 3 a 1 e deu um passo importante para a classificação às oitavas de final. Outro brasileiro que venceu e também colocou um pé na próxima fase da competição foi o Atlético Mineiro, que goleou o Sport Boys, na Bolívia, por 5 a 1.

O Palmeiras, que poderia confirmar a vaga nas oitavas nesta quarta, perdeu para o Jorge Wilstermann fora de casa por 3 a 2 e adiou a classificação. O mesmo aconteceu com o Grêmio, que perdeu de 2 a 1 para o Deportes Iquique, no Chile. Já o Atlético Paranaense foi liquidado por 3 a 0 pelo San Lorenzo, em Buenos Aires, e se complicou no Grupo 4.

Mais cedo, na Europa, também tivemos o primeiro jogo entre Juventus e Monaco pelas semifinais da Liga dos Campeões da Europa. A equipe italiana venceu o time francês por 2 a 0.

E ainda tivemos Copa do Brasil, com o Cruzeiro derrotando a Chapecoense no primeiro de dois jogos que os times vão disputar. Pela Copa do Nordeste, o Sport venceu o Santa e está na final da competição.

Confira abaixo os principais resultados desta quarta-feira:

Liga dos Campeões da Europa

AS Monaco 0 x 2 Juventus

Liga Europa

Ajax 4 x 1 Lyon

Conmebol Libertadores

Deportes Iquique 2 x 1 Grêmio

Sport Boys 1 x 5 Atlético-MG

Atlético-PR 0 x 3 San Lorenzo

Jorge Wilstermann 3 x 2 Palmeiras

Flamengo 3 x 1 Universidad Católica

Copa do Brasil

Cruzeiro 1 x 0 Chapecoense

Campeonato Baiano

Bahia 1 x 1 Vitória

Campeonato Cearense

Ceará 2 x 0 Ferroviário

Copa do Nordeste

Santa Cruz 0 x 2 Sport