Feto em decomposição é encontrado em saco de lixo

Populares encontraram um feto de aproximadamente 5 meses, em estado avançado de decomposição, no início da noite dessa quarta-feira (3), na rua Santa Inês, no bairro Santa Inês, no 2º distrito.

Segundo uma moradora, um vizinho teria notado a presença de urubus em um saco de lixo e como exalava um forte odor, resolveu verificar e acabou percebendo que se tratava de um bebê recém-nascido.

A polícia foi até o local e isolou a área até a chegada da perícia. Imagens de uma câmera de segurança de um apartamento nas proximidades de onde o feto foi encontrado foram solicitadas pela polícia, uma vez que poderiam ter gravado o momento em que o bebê foi deixado no local.

O feto foi recolhido por uma equipe do Instituto Médico legal (IML), e levado à sede da instituição. Os moradores afirmam que na rua nenhuma mulher apresentava gravidez. A Polícia Civil deve investigar o caso. Com informações folhadoacre.