Em Rio Branco, dupla é presa por roubar alianças de idosos e vender em joalheria

Procurado pela reportagem, o gerente da joalheria disse que não ia comentar o assunto.

Além das alianças, os criminosos levaram celulares e dinheiro das vítimas. Segundo a PM, o carro em que os criminosos estavam foi parado próximo ao Centro. Durante a abordagem, um dos telefones das vítimas tocou e o suspeito atendeu a ligação desconfiado. Ao perceber que o criminoso estava nervoso, a PM ligou para um dos contatos do celular e foi informada do assalto.

Os suspeitos foram levados até a casa das vítimas e um deles foi reconhecido pelos idosos. A polícia detalhou ainda que após o roubo, a dupla fugiu da residência em uma motocicleta e depois vendeu as alianças na joalheria. O comprador foi preso por receptação e, junto com a dupla, e foi levado para a Delegacia de Flagrantes (Defla) de Rio Branco. Fonte: G1

Duas pessoas foram presas na manhã de quarta-feira (3) suspeitas de invadir uma casa e roubar as alianças de um casal de idosos. A prisão ocorreu próximo ao Centro de Rio Branco após a polícia receber uma denúncia anônima. Já o roubo foi na Travessa do Sol, bairro Taquari. A Polícia Militar do Acre (PM-AC) informou que os suspeitos venderam as joias em uma joalheria e o comprador foi preso por receptação.