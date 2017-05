Dupla é presa com motocicleta furtada em rodovia do Acre

Dois homens foram presos na tarde desta quarta-feira (3), no km 124 da rodovia BR-364, sentido Rio Branco – Rondônia, com uma motocicleta furtada. A Polícia Rodoviária Federal (PRF-AC) informou que o veículo foi furtado na terça-feira (2) do bairro Habitasa, em Rio Branco. Os suspeitos foram levados para a Delegacia de Flagrantes (Defla).