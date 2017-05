Coreia ameaça China após comentários sobre testes com mísseis

Com isso, as relações diplomáticas entre as duas nações ficam afetadas

O governo norte-coreano afirmou em comunicado que a China pode sofrer “graves consequências” por conta dos comentários feitos por Pequim sobre os testes militares do país.

Principal parceiro econômico do regime de Kim Yong-un, a China parou de importar carvão da Coreia do Norte após sanções impostas pela ONU. Com isso, as relações diplomáticas entre as duas nações ficam afetadas.

“Uma série de comentários absurdos e imprudentes são ouvidos da China todos os dias, apenas para tornar a atual situação ruim ainda mais tensa”, disse a nota.

Pyongyang afirmou também que os chineses estão tentando colocar a responsabilidade pelos atritos nas conversas entre os dois países na Coreia.