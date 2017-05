Câmara Municipal aprova projeto de lei que regulamenta atividade de ‘food trucks’ em Rio Branco

Os vereadores de Rio Branco aprovaram na sessão ordinária de terça-feira (2) um projeto de lei que regulamenta a atividade comercial dos ‘food trucks’. A proposta deve ser ou não sancionada pelo prefeito da capital acreana Marcus Alexandre (PT-AC). A ideia, segundo o autor do projeto, vereador Artêmio Costa (PSDC-AC), é abrir espaço para novos empreendedores.

“A prefeitura regulamentando dá a oportunidade de trabalho e renda para essas pessoas. A regulamentação faz uma avaliação também da questão sanitária. Porque às vezes a pessoa está vendendo comida e não tem ninguém que fiscaliza isso. Vemos casos que as pessoas vendem salgados sem nenhum equipamento próprio. Outra ideia do projeto é que essas pessoas sejam treinadas para que possam vender um produto que não faça mal ao consumidor”, detalhou.

“Quem for montar o food truck tem que ter a autorização da prefeitura referente ao local específico para que não tenha problemas. Quem for querer montar precisa passar por um crivo da prefeitura porque tem o condicionamento da alimentação, refrigeração. É bastante interessante e as pessoas gostam desse tipo de atividade”, concluiu.

Fonte: G1