Bujari divulga resultado de processo seletivo para 45 vagas na área da saúde

A prefeitura da cidade do Bujari divulgou nesta quinta-feira (4) o resultado do processo seletivo simplificado para a contratação temporária nos níveis superior, médio/técnico e fundamental na área da Saúde. A homologação da lista com o nome, cargo e classificação dos candidatos foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE). A lista completa pode ser acessada no DO desta terça, da página 58 a 63.