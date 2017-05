Adolescente é morto com três tiros na casa de um vizinho em Cruzeiro do Sul

Na tarde desta quarta-feira (3), o jovem Francisco Aldo Miranda, de 17 anos, foi morto com cerca de 3 tiros enquanto estava na casa de um vizinho no bairro Formoso, no município de Cruzeiro do Sul. Segundo a família, ele já estava sendo ameaçado há dias. Dois homens chegaram a pé e efetuaram os disparos contra a vítima, que estava fazendo um trabalho escolar. Ele morreu no quintal da casa do vizinho.

O delegado da Polícia Civil Lindomar Ventura diz que está investigando o crime. “O que conseguimos levantar até agora é que duas pessoas chegaram e dispararam dois tiros que acertaram a vítima. Os autores fugiram e a vítima conseguiu ainda correr alguns metros, mas caiu e morreu no local. Os autores seriam conhecidos pelas testemunhas e foi realizado um cerco, mas não conseguimos efetuar a prisão. Porém já conseguimos identificar e agora vamos realizar a prisão logo”, finaliza.

Com informações do Juruá em Tempo