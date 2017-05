Três são presos após homicídio no bairro Bahia Velha

A Delegacia Especializada em Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), prendeu três dos oito suspeitos de participar da morte de Rodrigo Amaral Brito, de 23 anos que foi assassinado na noite do último domingo (30), na Travessa Chico Mendes, região do bairro Bahia Palheiral.

Alcicley do Nascimento Bragence, Rogério Furtado Santos e Jose Caio Furtado Santos foram presos durante diligências na segunda-feira (01). Mesmo dia em que o corpo foi encontrado caído por populares, em baixo de uma residência.

De acordo com o delegado responsável pelas prisões, Remulo Diniz, a prisão se deu com a colaboração de testemunhas oculares que no momento do crime viram os suspeitos perseguindo a vítima na companhia de mais cinco suspeitos todos em posse de arma de fogo. Os outros cinco, também já foram identificados e devem ser presos nos próximos dias.

A motivação para o crime, ainda segundo o delegado, seria rivalidade entre facções criminosas . A vítima teria saído do presídio há pouco tempo e estaria vendendo drogas em uma residencia abandonada que seria de um outro traficante que está no presídio. Com informações oriobranco.net