Tião Viana visita obras do novo check-in do aeroporto, que estará funcionando na segunda-feira (8)

O governador Tião Viana visitou na manhã desta quarta-feira, 3, a obra do Aeroporto Plácido de Castro, na capital. A Superintendência da Infraero no Acre afirmou que a partir da próxima segunda-feira, 8, a nova área de check-in de passageiros, estará funcionando com um serviço mais amplo e moderno aos acreanos e àqueles que visitam o estado.

Autorizada ainda no governo da ex-presidente Dilma Rousseff, a obra do aeroporto de Rio Branco tem mudado a estrutura em todos os aspectos. Segundo a Superintendência da Infraero no Acre, foram R$ 133 milhões para reforma da pista de pouso já entregue, R$ 42 milhões para a reforma da estrutura física que será totalmente entregue em agosto e R$ 7,9 milhões para a estrada de acesso.

“Agora é mais uma etapa entregue para a população acreana. A verdade é que estamos diante de um dos aeroportos mais bonitos das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, do tamanho que tem de ser e um trabalho que foi um gesto de fortalecimento do Acre feito pela ex-presidente Dilma”, disse o governador.

Agora, o objetivo do governador do Acre é lutar pela ampliação da pista de pouso para três mil metros. Com isso, o aeroporto terá capacidade para pouso e decolagem de aviões de grande porte, se tornando mais atrativo para voos internacionais que possam ter o Acre como passagem e área de parada para o fluxo turístico.

O projeto do Aeroporto Internacional Plácido de Castro teve a participação da primeira-dama do Estado, arquiteta Marlúcia Cândida, em forma de colaboração com a Infraero, conforme atesta o Registro de Responsabilidade Técnica (1772570) inscrito no Conselho de Arquitetura e Urbanismo no dia 19 de novembro de 2013.

Segundo Marlúcia Cândida, a ideia do projeto é de que, ao chegar ao aeroporto, a pessoa sinta a presença da Amazônia na arquitetura, de forma simples e leve, com os pilares em forma de galhada em sua fachada e os painéis internos, que lembram a floresta. Com informações atribuna