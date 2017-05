Suspeito de matar jovem em saída de casa noturna se apresenta a polícia

O suspeito de ter assassinado Alisson da Silva Santos no bairro Tancredo Neves na noite do último sábado (29), se apresentou a polícia, acompanhado de seu advogado e deve responder pelo crime em liberdade.

A elucidação do crime foi divulgada na manhã desta quarta-feira (03), através da Delegacia Especializada em Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). De acordo delegado responsável pelas investigações, Rêmulo Diniz, a motivação para o crime, segundo depoimento do suspeito, Romário Miranda Santana, foi que a vítima teria cometido furto a distribuidora do seu pai.

Entenda o caso

Alisson da Silva Santos, de 25 anos foi assassinado com um disparo na cabeça logo ao sair de uma casa noturna localizada no bairro Tancredo Neves, em Rio Branco.

O autor estava em um veículo e após efetuar o disparo se evadiu tomando rumo ignorado. Romário deverá responder pelo crime em liberdade já que não foi preso em flagrante. Com informações oriobranco.net