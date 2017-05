Rodada desta quarta tem Champions, Liberta e Copa do Brasil

Se você gosta de futebol, a quarta-feira deste dia 3 de maio de 2017 promete fortes emoções no que diz respeito a grandes partidas. A chapa vai esquentar, no Brasil e no mundo. A bola rola primeiro na Liga dos Campeões da Europa, a famosa Champions. Monaco e Juventus se enfrentam na França pelas semifinais da competição. Será o primeiro de dois jogos entre as equipes.

Pela Conmebol Libertadores, o Grêmio encara o Deportes Iquique no Chile pelo Grupo 8. Já o Atlético Mineiro pega o Sport Boys, na Bolívia, pelo Grupo 6. Pelo Grupo 4, o Atlético Paranaense enfrenta o San Lorenzo em Buenos Aires, e o Flamengo recebe a Universidad Católica no Maracanã. Enquanto isso, o Palmeiras vai a Bolívia, onde enfrenta o Jorge Wilstermann, pelo Grupo 5.

E o dia ainda Copa do Brasil com Cruzeiro x Chapecoense e muito mais. Confira abaixo os principais jogos desta quarta-feira:

Liga dos Campeões da Europa

AS Monaco x Juventus – 15h45

Liga Europa

Ajax x Lyon – 16h05

Conmebol Libertadores

Deportes Iquique x Grêmio – 19h30

Sport Boys x Atlético-MG – 19h30

Atlético-PR x San Lorenzo – 21h

Jorge Wilstermann x Palmeiras – 21h45

Flamengo x Universidad Católica – 21h45

Copa do Brasil

Cruzeiro x Chapecoense – 21h45

Campeonato Baiano

Bahia x Vitória – 21h45

Campeonato Cearense

Ceará x Ferroviário – 21h45

Copa do Nordeste

Santa Cruz x Sport – 21h4