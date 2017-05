Prefeitura avança com obras de infraestrutura nos bairros

Dando sequência aos projetos de urbanização e mobilidade, a Prefeitura de Rio Branco avança com a execução de obras de infraestrutura na capital. Nesta quarta-feira, 3, o prefeito Marcus Alexandre foi ao Calafate conferir a construção da galeria sobre o Igarapé Batista, na divisa dos bairro Novo Calafate e Laélia Alcântara, onde a ponte de madeira do local foi substituída por uma galeria tripla de concreto armado. Feito o trabalho de base, imprimação, a obra entra na fase final. O próximo passo será aplicação da capa asfáltica e a drenagem das laterais. A obra cria um novo corredor que liga os bairros Laélia Alcântara, Ilson Ribeiro, Itatiaia, até sair no Calafate.

No Jardim Primavera, Marcus Alexandre e equipe técnica da secretaria de Obras avaliaram a área de nova intervenção no local. A ponte de madeira sobre a rua Rosa também será substituída por galeria de concreto. “Nosso esforço é para que na área urbana não tenhamos mais nenhum ponte de madeira”, disse Marcus Alexandre ao destacar a construção de galerias nas ruas Rádio Farol e Judite Paiva.

Na Rua Rádio Farol, a galeria de 12 metros de extensão por 2,5 metros de largura em concreto armado integra a obra que hoje interliga os bairros Boa União e Glória, na Baixada da Sobral. Na Judite Paiva, a galeria de concreto armado, pavimentação e drenagem integram obra que interliga os bairros Cadeia Velha à Estrada da Invernada e vai evitar alagamentos na região.

A execução dessas e outras obras se dá com recursos obtidos junto ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) somados à contrapartida da prefeitura de Rio Branco. O projeto das novas galerias conta com intervenções acessórias como a recomposição do pavimento com CBUQ, iluminação, sinalização viária e outros.

Ainda no Calafate, Marcus Alexandre acompanhou o trabalho da EMURB na Rua Iaco, onde há dois dias homens e máquinas estão mobilizados na ação tapa-buracos e drenagem. A base com pedra rachão e piçarra antes da aplicação da camada asfáltica garantirá pavimentação mais resistente.

Da Assessoria

Fotos Fagner Delgado/Asscom