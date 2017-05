Polícia prende um dos suspeitos de assassinar menor no bairro Belo Jardim

O crime ocorrido na noite de terça-feira (02), onde o jovem Everson Jesus Oliveira, de 14 anos foi parcialmente degolado a golpes de terçado, teria sido motivado por disputa por ponto de tráfico na região do Belo Jardim. Um dos suspeitos de 17 anos foi preso e outros dois que teriam participado do crime já foram identificados.

De acordo com o delegado Romulo Diniz, os três andavam juntos, mas, após se desentenderam começaram uma disputa pelo ponto de tráfico e na noite do crime, tanto a vítima como os autores estavam armados. A vitima chegou a alvejar um dos suspeitos com um disparo de arma de fogo e os outros dois suspeitos que estavam com ele reagiram atacando Everson a golpes de terçado.

Dos três apenas o menor que teria sido alvejado foi preso já no Pronto Socorro ao dar entrada pedindo atendimento. Os outros dois já foram identificados, mas, mesmo depois de diligências na área que é de difícil acesso, não foram presos. A prisão deve sair nos próximos dias. Com informações oriobranco.net