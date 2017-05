PM acusado de matar sargento dentro de quartel no Acre é expulso da corporação

Acusado de matar o segundo sargento Paulo Andrade, de 44 anos, dentro do Comando Geral da Polícia Militar (PM-AC) em 24 de novembro de 2016, José Adelmo dos Santos, de 49 anos, foi expulso da corporação, conforme a portaria publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (3). A exclusão passou a contar desde o dia 26 de abril.