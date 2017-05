Para Marcus Alexandre, apoio a Lula deve ser analisado

Enquanto os governadores simpáticos a uma eventual candidatura de Lula á presidência da república, organizaram a elaboração de uma carta de apoio ao presidente diante das investigações que ele tem sido alvo, muitos movimentos se articulam para declarar publicamente o irrestrito apoio ao presidente. Uma corrente formada por até agora três governadores, defende a publicação de uma carta aberta em favor de Lula

O documento, ainda na fase da proposta, foi defendido pelo governador do Maranhão, Flávio Dino (PC do B) e tem como entusiasta, o governador do Acre, Tião Viana (PT).

Único prefeito do Partido dos Trabalhadores reeleito em 2016, o prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre, é cauteloso ao falar do assunto, mas adianta que neste momento, o debate político é uma das prioridades.

“Nós temos uma discussão sobre a preservação de direitos conquistados ao longo da história. O país vive um momento difícil, e a gente precisa entender que o debate político que se tem no país hoje, é de se encontrar uma solução. E o presidente Lula foi um presidente que prestou grande serviço ao nosso pais e saiu como um dos presidentes com a melhor avaliação da história. Ajudou muito o nosso estado, o Acre. Conhece muito o Brasil então tem conhecimento como poucos da realidade do país. Tenho certeza que a manifestação que está ocorrendo é para que possamos nos posicionar em relação a politica nacional. Acho que nós temos ainda distante da eleição de 2018. Temos o ano todo pra enfrentar. O país muita coisa pra resolver. Assim que eu tiver conhecimento dessa carta, ou chegar até amim por meio do governador, que tem acompanhado esses assuntos, é claro que a gente vai analisar, porque o nosso papel agora é fazer o que temos de melhor. Buscar soluções, inclusive na politica para que as pessoas que prestaram serviços a população possam continuar ajudando o nosso povo. É assim que eu penso”, disse o prefeito. Com informações atribuna