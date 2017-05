Neymar compra terreno de 5 mil m² e vira assunto em condomínio no RJ

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Jogador quer construir um campo de futebol no local e, segundo vizinhos, evitar que alguém compre a área que fica ao lado da casa dele

O craque Neymar, que tem uma mansão no badalado Condomínio Portobello, em Mangaratiba, litoral sul do Rio de Janeiro, teria comprado um terreno de 5 mil m², que fica ao lado da propriedade que ele possui no local.

Segundo informações da coluna Gente Boa, do jornal O Globo, a ideia do craque do Barcelona é construir um campo de futebol society na área e, sobretudo, evitar que o terreno – hoje vazio – seja adquirido por outra pessoa, o que tiraria a privacidade de sua família.

O caso fez com que Neymar virasse o assunto da semana entre os moradores do Portobello.