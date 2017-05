Músico morre, banda não nota e show segue por vários minutos nos EUA

O guitarrista Bruce Hampton morreu nos Estados Unidos após passar mal no palco, durante um show. De acordo com a AP, Hampton cantava “Turn on your lovelight” no Fox Theatre, am Atlanta, quando caiu com o microfone na mão. O show era em comemoração aos seu aniversário de 70 anos.

A plateia chegou a rir, pensando ser uma brincadeira, mas ele não resistiu. Os músicos da Hampton Grease Band, criada por ele em 1960, ainda tocam por alguns minutos quando, enfim, a produção percebeu a gravidade. A causa da morte não foi divulgada.