Mulher de 57 anos morre dentro de Motel em Rio Branco

A princípio a Polícia Civil do estado do Acre, trata a morte de uma mulher de 57 anos, ocorrida na tarde desta terça-feira (03), como suposta overdose.

A mulher identificada pelo nome de Marilza Romualdo Vieira, 57 anos, morreu dentro de uma suíte de um Motel localizado na Avenida Chico Mendes, em Rio Branco, na tarde desta quarta-feira (3).

De acordo com informações funcionários do Motel foram alertados pelo acompanhante da mulher de que algo grave estaria acontecendo com ela e de imediato foi acionado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU.

Segundo consta em Boletim de Ocorrência, quando a equipe do SAMU chegou ao local encontrou o homem tentando reanimar a mulher, mas ela já estava morta.

A suspeita de overdose por excesso de consumo de Crack e outros entorpecentes se deu em função de terem sido encontrados muito entorpecente espalhado na suíte e na cama do Motel em que o casal se encontrava.

O homem que estava na suíte com a mulher e que não teve o nome divulgado, teria se apresentado como marido da vítima.

Ele foi levado a Delegacia de Polícia Civil, onde foi ouvido pelo delegado Remulo Diniz, que optou por não adiantar detalhes do que a polícia já descobriu alegando que na manhã desta quinta-feira (04), repassar detalhes do ocorrido em entrevista coletiva.