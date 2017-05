Jorge critica omissão do governo ante ataques a indígenas

O senador Jorge Viana (PT-AC) lamentou em Plenário a chacina de trabalhadores rurais em Mato Grosso, em abril, e também o ataque sofrido por indígenas da etnia Gamela no município de Viana, no Maranhão. O senador afirmou que pelo menos 13 índios foram feridos, e um deles teria tido as mãos decepadas.

Jorge Viana também criticou nota divulgada pelo Ministério da Justiça que usou o termo “supostos indígenas” para se referir às vítimas. O senador apontou o corte de 44% no orçamento da Fundação Nacional do Índio, a Funai, como crucial para o protesto que reuniu, em Brasília, mais de quatro mil indígenas de 305 povos na semana passada.

Viana ainda fez um apelo para que os senadores não se calem diante da matança de índios no Brasil. Ele também pediu que o ministro da Justiça, Osmar Serraglio, receba representantes dos indígenas, faça com que a Polícia Federal prenda os responsáveis pela violência no Maranhão, e também dê melhores condições de trabalho para a Funai.

— A Funai tem bons funcionários. A Funai tem uma história. Vai completar nesse ano, em dezembro, 50 anos. E olha como é que o Brasil está comemorando os 50 anos nesse governo da Funai. 50 anos. Marechal Rondon deve estar se revirando por conta da história que tem. Esse governo está matando a Funai por inanição. Com informações atribuna