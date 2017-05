Investigadores descobrem que homem foi vítima de atentado

O caso ocorrido na noite desta segunda-feira, dia 01, onde um homem identificado como Francisco Camilo de Oliveira (34), o ‘Nêgo do Nildo’, deu uma reviravolta durante o dia desta terça-feira (02), quando os investigadores da Policia Civil de Brasileia buscaram mais informações.



A versão de que a vítima que tenha sofrido uma possível tentativa de assalto na BR 317 entre os bairros Alberto Castro e José Moreira parte alta da cidade e foi alvejado com diversos tiros, foi totalmente descartada diante das provas colhidas pelos investigadores.

Foi levantado pelos investigadores que Francisco estava na sua casa, localizada no bairro Nazaré, quando foi surpreendido por um homem encapuzado que apareceu armado com uma pistola e efetuou vários disparos enquanto estava deitado no sofá.



Francisco teria tido tempo para buscar uma arma e efetivado disparos contra o homem encapuzado, que fugiu tomando rumo ignorado. Foi quando teria pego a moto e saiu de casa ferido.

A vítima teria circulado ferido pelo bairro até parar ao lado de uma igreja onde pediu ajuda. Foi quando uma pessoa percebeu que Francisco teria jogado algo no mato ao descer da moto e terceiros chamava os socorristas.

Pela manhã, os investigadores fizeram vistoria pelo bairro e perceberam que havia sinais de sangue, onde os levaram à casa e até a arma, uma pistola que estava com uma capsula presa e os restante das ‘balas’ da Força Nacional Peruana intactas, além dos projeteis disparados na casa.

Com as evidencias nas mãos, os investigadores descartaram a hipótese de tentativa de roubo com tentativa de homicídio. O caso agora pende para possível acertos de contas, uma vez que o homem encapuzado teria ido até sua casa e tentado contra sua vida. Com informações atribuna