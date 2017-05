Em Sena a inauguração da fábrica de GEB (Granulado Escuro Brasileiro) foi um sucesso, hoje de manhã. Vai movimentar 12 milhões ao ano, com até 180 empregos diretos e mais de 2000 famílias envolvidas.

7 milhões foi o investimento do governo estadual e mais de 2 milhões de seringueiras que foram plantadas. O GEB, popularmente conhecido como Cernambi, é a nova marca no Ciclo Comercial do Estado. Com informações atribuna