Exército abre 440 vagas em Curso de Formação e Graduação de Oficiais de Carreira

O Comandante da Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx), por intermédio do Departamento de Educação e Cultura, publicou no dia 28 de abril, pelo Diário Oficial da União, o edital normativo para realização do concurso público que vai selecionar 440 candidatos para o curso de Formação e Graduação de Oficiais de Carreira da Linha de Ensino Militar Bélico.

Serão 400 vagas para o sexo masculino e 40 vagas para o sexo feminino, para concorrer a uma das oportunidades é preciso ter Ensino Médio completo; idade entre 17 e 22 anos (completados até 31 de dezembro); não ter sido considerado isento do Serviço Militar; não estar na condição de réu em ação penal; e ter altura mínima de 1,60m para homens e 1,55 para mulheres.

O curso de formação será realizado por 5 anos em regime de internato, nas instalações da EsPCEx, em Campinas-SP, com duração de um ano, onde o militar em formação recebe o título de aluno e nas instalações da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), na cidade de Resende-RJ, com a duração de 4 anos, onde o militar em formação recebe o título de cadete.

A remuneração inicial do cargo durante o curso de formação é fixada em R$ 1.010,00/Foto: Reprodução

Durante a realização do curso na AMAN, o cadete do sexo masculino optará por um dos seguintes cursos: Infantaria, Cavalaria, Artilharia, Engenharia, Comunicações, Intendência e Material Bélico. Essa escolha será subordinada ao rendimento escolar, dentro dos percentuais estabelecidos pelo Estado-Maior do Exército, conforme o preconizado pelo Regimento Interno da AMAN. A Cadete do sexo feminino, no processo de escolha, somente poderá optar pelos cursos de Intendência ou de Material Bélico.

A remuneração inicial do cargo durante o curso de formação é fixada em R$ 1.010,00 pela tabela vigente de salários dos Militares. Os concluintes serão declarados Aspirantes a Oficial, sendo-lhes conferida, após a colação de grau, a graduação de Bacharel em Ciências Militares. A remuneração dos aprovados no curso de formação, após ser declarado Aspirantes a Oficial é de R$ 6.625,00.

INSCRIÇÕES

Os interessados no concurso do Exército devem se inscrever a partir do dia 1º de maio no site http://www.espcex.eb.mil.br/. O prazo final para preencher a ficha cadastral é até o dia 20 de junho. A taxa de participação custa R$ 90 e o pagamento será efetuado por meio de boleto bancário.

PROVA

O processo seletivo terá exame intelectual, de caráter eliminatório e classificatório, além de inspeção de saúde e teste de aptidão física, ambos de caráter eliminatório. A prova intelectual ocorrerá nos dias 30 de setembro e 1º de outubro, das 13h30 às 18h, em locais a serem revelados oportunamente.

CRONOGRAMA

No primeiro dia do exame intelectual haverá 20 perguntas de português (peso 2), 12 de física (peso 1), 12 de química (peso 1) e redação (questão discursiva). Já no outro dia, os participantes responderão 20 questões de matemática (peso 2), 12 de geografia (peso 1), 12 de história (peso 1) e 12 de inglês (peso 1).