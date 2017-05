Em Cruzeiro do Sul, adolescente de 16 anos é baleado nas costas

Um adolescente de 16 anos sofreu tentativa de homicídio na noite de terça-feira (2). O caso ocorreu em Cruzeiro do Sul, interior do Acre. A vítima, que foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital do Juruá, disse aos policiais que pode ter sido confundida pelos criminosos.