Eleitores faltosos lotam cartórios e fóruns eleitorais na Capital

Milhares de eleitores buscaram os fóruns eleitorais e postos de atendimento do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) no Acre, em busca de regularizar a situação do título de eleitor. Em Rio Branco, diversas pessoas não foram atendidas, devido a superlotação do fórum eleitoral.

Cerca de 600 senhas foram distribuídas na manhã de terça- -feira, 2, no fórum eleitoral de Rio Branco. No entanto, a quantidade de senhas não foi suficiente para atender a todos, muitos eleitores que foram até o local não puderam nem entrar, e voltaram para casa.

Valdemir Souza, 39, esteve no local mas não conseguiu ser atendido. “A gente sai de casa, vem aqui atrás de atendimento e não consegue. O jeito vai ser voltar outro dia”, relata.

A autônoma, Maria do Céu, 49, chegou as 6h e 30min e garantiu o seu atendimento. “Todo mundo deixa para última hora. Só me toquei esse final de semana que o prazo estava acabando”, diz Maria.

Ontem foi o último dia para regularização do título de eleitores que deixaram de votar nas três últimas eleições e não justificaram a ausência no prazo legal. Para regularizar a situação, o eleitor devia comparecer ao fórum eleitoral ou posto de atendimento de sua cidade, portando um documento oficial com foto, mediante o pagamento de multa no valor de R$ 3,51 por cada turno de eleição.

A lista dos eleitores faltosos está disponível por meio do link http://www.tre-ac.jus.br/eleitor/ eleitores-faltosos-as-3-ultimas-eleicoes. Em todo o Estado, foram identificados 9.612 eleitores faltosos. A maioria é de Rio Branco, que soma 5.275 títulos, seguido de Cruzeiro do Sul, com 1.071 títulos pendentes. Sem o título de eleitor, o cidadão não pode: se inscrever em concurso ou prova para cargo ou função pública; receber vencimentos, remuneração, salário ou proventos de função ou emprego público; obter passaporte ou carteira de identidade; participar de concurso público; obter empréstimos; renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo e outros.

Devido ao atendimento nos cartórios, o TRE não conseguiu atualizar o número de pessoas que atualizaram os títulos. Até o dia 21 de abril, apenas 130 eleitores haviam regularizado os títulos, de um total de 9.612.

Natan Peres