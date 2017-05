Dupla armada invade casa, faz família refém e leva dinheiro e celular

Mãe e filha foram surpreendidas após terem a casa invadida por dois homens armados com um revólver, um terçado e uma faca. O crime ocorreu na noite de terça-feira (2) no bairro do Saboeiro, em Cruzeiro do Sul, interior do Acre. A Polícia Militar foi acionada, mas os criminosos conseguiram fugir.